Pronostico Irlanda-Francia, i precedenti: nel 2009 il mani scandalo di Henry

Delle cinque nazionali inserite nel gruppo B delle qualificazioni europee l’unica a non essere ancora scesa in campo è l’Irlanda. Per l’undici allenato da Stephen Kenny l’esordio non è dei più semplici, contro la Francia di Deschamps. Al debutto i vice-campioni del mondo hanno annichilito l'Olanda con un netto 4-0 (doppietta di Mpabbé).