Pronostico Olanda-Gibilterra, goleada arancione in vista

Olanda-Gibilterra, fai il tuo pronostico

Quanti gol a Rotterdam? Ecco il consiglio

Un avversario che sbarca a Rotterdam senza alcuna velleità (non vince un match ufficiale da ottobre 2020, 1-0 al Liechtenstein) se non quella di provare a limitare i danni. Una missione naufragata nel doppio precedente del 2021 (qualificazioni Mondiali) quando l’undici in casacca arancione passeggiò sia all’andata in trasferta, 0-7, che al ritorno in casa, 6-0 (in questo stesso stadio). Segno 1 di conseguenza dalla quota irrisoria per un'Olanda chiamata a vincere e a segnare tanto, per sistemare una differenza reti subito negativa (-4). Il pronostico di Olanda-Gibilterra è 1 più Over 4,5.