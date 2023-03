Pronostico Georgia-Norvegia, le quote e le statistiche del match

Dopo aver fatto stropicciare gli occhi ai tifosi del Napoli e non solo Khvitcha Kvaratskhelia è pronto a prendersi la scena anche in campo internazionale. La sua Georgia è pronta a disputare la prima gara del gruppo A valido per la qualificazione ad Euro 2024 .

All'Adjarabet Arena di Batumi si presenta una Norvegia reduce dal 3-0 subito in Spagna e orfana del suo giocatore più rappresentativo: Eerling Haaland, bomber del Manchester City che soltanto in Premier League ha già realizzato 28 gol con la maglia dei "Citizens".

Norvegia favorita ma occhio alle sorprese

La Georgia sabato scorso ha battuto la Mongolia in amichevole per 6-1 mentre nelle precedenti 12 gare disputate i "Crociati" hanno fatto registrare la bellezza di 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. In queste 12 partite l'undici di Willy Sagnol ha trovato la via del gol in 22 occasioni.

Quote alla mano è però la Norvegia a partire con I favori del pronostico, il "2" è in lavagna a circa 2.10 mentre l'1 paga mediamente 3.50. La Georgia ammirata nelle ultime partite ha senza dubbio però le carte in regola per mettere in difficoltà la difesa scandinava, la "combo" 1X+Over 1,5 non si può escludere al 90'.