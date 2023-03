Women's Champions League, il pronostico di Arsenal-Bayern

Le sfide di andata dei quarti di Champions femminile sono state tutte tiratissime e decise da un solo gol. Tra queste anche Bayern-Arsenal : 1-0 per le tedesche siglato da Schuller al 39' del primo tempo. Tutto aperto dunque in vista del retour match in programma mercoledì sera (ore 21) all' Emirates Stadium di Londra .

Bayern, lo score è impressionante

L'Arsenal aveva vinto il suo girone con 13 punti davanti alle campionesse d'Europa in carica del Lione (11), terza la Juve di Montemurro. Bayern secondo solo per gli scontri diretti sfavorevoli con il Barcellona, euro rivale della Roma di Spugna.

Strada in salita per le inglesi, non tanto per il risultato dell'andata quanto per il ruolino di marcia delle tedesche: 14 vittorie di fila in partite ufficiali con due soli gol al passivo nel periodo considerato. Un vero colosso. Difficile pensare che questa corsa possa fermarsi proprio adesso. Per i pronostici si può pensare a una combo, X2 più Over 1,5.