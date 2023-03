Women's Champions League: statistiche e pronostico di Chelsea-Lione

Le francesi (prime nella Division 1 con 46 punti conquistati in 17 giornate) arrivano all'appuntamento con le inglesi dopo aver chiuso il gruppo C di qualificazione al secondo posto dietro l'Arsenal, Renard e compagne con 10 gol all'attivo e 6 al passivo hanno fatto registrare 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Francesi all'attacco

L'impresa per il Lione non sarà delle più semplici, il Chelsea davanti al proprio pubblico non perde dal lontano 5 marzo 2022. É una gara da dentro o fuori, le francesi partendo da un risultato sfavorevole dovranno spingere fin da subito sull'acceleratore per cercare il gol del momentaneo 1-1. Sbilanciandosi in avanti però potrebbero anche rischiare di incassare una rete, ok la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5.