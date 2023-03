Scommesse Bundesliga, Eintracht favorito contro il Bochum

Per ambire ad un posto in Europa nella prossima stagione l'Eintracht dovrà per forza di cose ritrovare un successo che manca ormai da 4 giornate. Kolo Muani e compagni prima di perdere a Berlino avevano fatto registrare due pareggi (1-1 con lo Stoccarda e 2-2 con il Wolfsburg) e una sconfitta (2-1 contro il Lipsia).

Il Bochum, almeno sulla carta, sembra essere un avversario alla portata dei bianconeri. La compagine biancoblù con 2 vittorie e 11 sconfitte ha conquistato soltanto 6 punti nelle prime 13 trasferte del torneo.

Quote alla mano il club di Francoforte non dovrebbe avere problemi a conquistare i tre punti. Il segno 1, esito uscito in 7 dei 12 match disputati in casa dai bianconeri, è in lavagna a circa 1.55 mentre la doppia chance X2 si gioca mediamente a 2.35. Da segnalare che il Bochum non ha ancora mai pareggiato in trasferta, la "prudente" accoppiata 1X+Over 1,5 moltiplica la posta mediamente per 1.40.