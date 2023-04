Bologna-Udinese, ecco il pronostico del match

L'ultima sconfitta dell'Udinese risale alla 23ª giornata, un 3-1 subito al "Meazza" contro l'Inter a cui hanno fatto seguito un doppio pareggio con Spezia (2-2) e Atalanta (0-0) e una doppia vittoria contro Empoli (1-0) e Milan (3-1).

Fai ora i tuoi pronostici!

Partita equilibrata al "Renato Dall'Ara"

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte del club rossoblù ma non si possono escludere sorprese nel corso dei 90 minuti di gioco. Il segno 1 è offerto mediamente a 2.25 mentre la doppia chance X2 paga circa 1.60. Da notare che il Bologna in casa ha perso soltanto in 3 occasioni e non ha ancora mai regalato l'Over 3,5 al triplice fischio dell'arbitro. Da provare la "combo" 1X+Multigol 1-3 proposta a 2.05.