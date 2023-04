Serie A: Napoli-Milan, il pronostico del big match della 28ª giornata

Indovina il risultato esatto di Napoli-Milan e fai Strike!

Partenopei ok per le quote, scopri il pronostico

Il Milan ha conquistato soltanto 19 dei suoi 48 punti lontano dai lidi amici. Il “Diavolo” in trasferta con 16 reti realizzate e 19 subite ha regalato ai suoi tifosi 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Per le quote il segno 1 offerto a 1.75 non sembra in discussione ma per correre meno rischi si può anche provare la “combo” 1X più Over 1,5 in lavagna a 1.50.