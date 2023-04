Pronostico Sassuolo-Torino, Berardi sfida Sanabria

Sassuolo-Torino storicamente è un match molto equilibrato e il confronto di lunedì sera al Mapei Stadium non dovrebbe fare eccezione. Subito un rapido sguardo alle quote . L'1 del Sassuolo vale circa 2.40, il 2 granata paga 2.95 mentre il segno X sale a 3.20. Finora i neroverdi in casa hanno diviso la posta solo contro Roma e Milan , all'andata un... quasi pareggio, col gol allo scadere di Alvarez a scardinare lo 0-0.

Toro, niente somma gol 3 da...

Nelle ultime otto giornate il Sassuolo ha vinto sei volte, nelle altre due occasioni ha pagato come tutti o quasi la tassa Napoli e pareggiato 2-2 con l'Udinese. Un cambio di passo deciso, reso possibile (anche) dalla crescita di Laurientè e dal sempre decisivo Berardi. Interessante la sfida a distanza tra il "10" neroverde e Sanabria, che con 7 reti è il miglior marcatore dei piemontesi.

Da segnalare che il Toro viene da tre No Goal di fila ma in trasferta l'esito che va per la maggiore, sponda granata, è il Goal. Interessante la quota prevista per il "Segnano entrambe Sì", pari a 1.80. Per i temerari, il Torino non "vede" la somma gol 3 da ben 14 giornate di fila...