Liga, il Valencia di Kluivert sfida il Rayo: quote e pronostico

Valencia-Rayo, fai il tuo pronostico

Le statistiche: nessuno 0-0 per il Valencia

Nelle ultime 12 giornate il Valencia di Kluivert ha perso ben 9 volte e 9 sono state anche le apparizioni del No Goal nel periodo considerato. Il Rayo come detto ha alzato il piede dall’acceleratore andando a perdere le ultime due trasferte contro Celta e Cadice senza colpo ferire. Con elementi di qualità come Trejo e Palazon, però, l’ago della bilancia può spostarsi dalla parte dei madridisti in qualsiasi momento.

I bookie prevedono un incontro più combattuto che spettacolare, l’Under 2,5 vola più basso a 1.55 contro il 2.30 previsto per l’Over. Da tener presente che il Valencia non ha ancora mai pareggiato 0-0 e, al Mestalla, non ha ancora ancora chiuso un incontro con due reti sul tabellino marcatori (somma gol 2).