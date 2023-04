Scommesse DFB Pokal, ecco il pronostico di Bayern-Friburgo

L'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena all'Allianz Arena di Monaco è terminato 5-0 in favore del Bayern. Numeri alla mano non sembra esserci partita, Thomas Muller e compagni hanno realizzato la bellezza di 17 reti nelle precedenti 5 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico.

Fai ora i tuoi pronostici!

Per le quote non c'è partita

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, il segno 1 al triplice fischio dell'arbitro è offerto solamente a 1.20 mentre la doppia chance X2 è offerta mediamente a 4.30. Interessante l'opzione "Squadra 1 segna nei due tempi: Si" in lavagna a circa 1.70.