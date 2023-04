Recupero Perugia-Reggina, quote e pronostico

Perugia-Reggina, fai il tuo pronostico

La Reggina non ha... l'X-Factor

In un campionato equilibrato come quello cadetto spiccano i soli 3 segni X fatti registrare dalla Reggina in 30 partite giocate. Anche il Perugia non ha... l'X-Factor (7 pareggi in totale) ma di recente, oltre all'1-1 col Frosinone, ha diviso la posta anche col Como (0-0) e sempre al Curi.

Le statistiche fanno emergere un comune gradimento per il No Goal da parte delle due squadre (18 in 30 giornate) mentre sul versante Under/Over 2,5 le due compagini hanno idee diverse, con gli amaranto più votati allo show (17 Over 2,5 centrati).

Per le quote il Perugia parte favorito, l'1 vale circa 2.15 mentre il 2 rende 3.50 volte la posta. Occhio alla via di mezzo, il pareggio, oppure per coprirsi la doppia chance X2 a 1.70. Pippo Inzaghi questa non può davvero sbagliarla e contro il Genoa, seconda forza del campionato, i segnali di ripresa ci sono stati...