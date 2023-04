Scommesse DFB Pokal, il pronostico e le quote di Lipsia-Dortmund

Alla " Red Bull Arena " mancano pochissime ore al calcio d'inizio di Lipsia-Dortmund . Il confronto tra le due super potenze del campionato tedesco mette in palio l'accesso alle semifinali della DFB Pokal .

Entrambe le compagini hanno perso l'ultimo match disputato in Bundesliga. I "Tori" a sorpresa si sono fatti battere in casa dal Mainz (0-3) mentre il Borussia ha alzato bandiera bianca sul campo del Bayern Monaco di Tuchel (4-2).

Il Lipsia parte leggermente favorito

Nel turno precedente della DFB Pokal sia il Lipsia che il Dortmund hanno regalato la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5, un'accoppiata che in questo incontro garantirebbe un moltiplicatore pari a 1.70.

Le occasioni da rete non sono mancate neanche nei due precedenti stagionali di Bundesliga, Lipsia-Dortmund è terminata 3-0 mentre a campi invertiti la sfida si è conclusa sul 2-1 per i gialloneri.

Quote alla mano il confronto si preannuncia molto equilibrato, il segno 1 paga mediamente 2.20 mentre il "2" è offerto a circa 2.80. Da non escludere un gol già nelle prima frazione di gara.