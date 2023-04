Siena-Gubbio, statistiche e pronostico

Siena-Gubbio è uno dei match più interessanti della terz'ultima giornata del girone B di Serie C . I toscani devono far punti per non rischiare di uscire dalla zona playoff (margine di vantaggio di 5 punti per la Robur ), ospiti quarti in classifica reduci da quattro vittorie di fila.

Siena-Gubbio, fai il tuo pronostico

Statistiche e consigli per le scommesse

La statistica da segnalare è che il Siena non fa registrare il segno 2 nè al 45' nè al 90' da ben 12 partite consecutive. Al pari della Robur il Gubbio "gradisce" Under 2,5 e soprattutto No Goal, in piena sintonia con il 2-0 con cui gli umbri hanno sconfitto all'andata Paloschi e compagni.

Partita con quote equilibrate, l'Under 2,5 sulla carta è l'esito più probabile. Per alzare un po' il coefficiente di difficoltà si può provare la combo 1X+Multigol 1-3.