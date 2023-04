Pronostici Serie A, le quote e il pronostico di Lecce-Napoli

Il Napoli scende in campo per riscattare la sconfitta subita la scorsa settimana contro il Milan . La squadra allenata da Luciano Spalletti è prima con 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda e nelle precedenti 6 trasferte di campionato ha sempre vinto senza subire gol.

Il Lecce, padrone di casa, sembra aver tirato leggermente i remi in barca. I giallorossi, reduci da 5 sconfitte consecutive in Serie A, vantano ancora un vantaggio di 8 punti sul Verona terz'ultimo. La compagine salentina in questa stagione davanti al proprio pubblico ha vinto soltanto in 2 occasioni facendo registrare poi 6 pareggi e 5 sconfitte nelle restanti 11 gare disputate al "Via del Mare".

Una "combo" interessante

Le quote pendono tutte dalla parte del Napoli. Il segno 2 è in lavagna a 1.65 mentre la "combo" che lega il successo dei partenopei al Multigol 2-4 (accoppiata uscita sempre nelle ultime 6 trasferte degli azzurri) moltiplica la posta per 2.55.