Pronostico Atalanta-Bologna, la "Dea" può vincere l'incontro

Il Bologna di Thiago Motta sta disputando una stagione a dir poco sorprendente, con 40 punti conquistati in 28 partite i rossoblù navigano tranquilli nella parte medio-alta della classifica con il sogno di raggiungere una clamorosa qualificazione in Conference League.

Riflettori puntati sul primo tempo

I favori del pronostico pendono dalla parte del club di Bergamo, dati alla mano infatti si nota subito come il Bologna in trasferta abbia perso in ben 7 incontri su 13. Al "Gewiss Stadium" il segno 1 quindi sembra molto probabile ma se si vuole provare un esito alternativo si può prendere in considerazione il "Multigol 1-2 primo tempo" (vale 1.60) per il seguente motivo: la "Dea" nelle precedenti 9 giornate non ha mai fatto registrare l'Over 1,5 all'intervallo.