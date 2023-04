Lazio-Juve, il pronostico di Pengwin: sfida Champions all'Olimpico

Alle ore 20.45 di sabato 8 aprile all’Olimpico va in scena Lazio-Juventus , sfida che mette in palio tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Ecco l' analisi e il pronostico di Pengwin , il tipster più seguito d'Italia con un esercito di 815 mila followers sempre attento ai contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram .

Lazio: un secondo posto da difendere

La Lazio dopo l’eliminazione dalla Conference ha vinto il derby e regolato il Monza nell’ultima giornata di campionato, guadagnando sei punti negli ultimi 180’ e portandosi al secondo posto in classifica. Il compito dei biancocelesti ora è difendersi dagli attacchi delle inseguitrici per chiudere la stagione nelle prime quattro posizioni.

Juve: penalizzazione alle spalle

La Juve sembra aver ritrovato continuità e da inizio febbraio ha perso solo una ultime 14 partite disputate, considerando tutte le competizioni. La squadra di Allegri sembra essersi messa finalmente alle spalle la penalizzazione e gioca un calcio certamente migliore rispetto a quello mostrato a inizio stagione. La partita con la Lazio è complicata ma la Vecchia Signora non vuole fermare la sua rincorsa. Solo Kean sarà assente per questa partita, gli altri giocatori dovrebbero essere regolarmente al servizio di Allegri.

Il pronostico del match

Gara di cartello di questo turno pasquale di Serie A. La Lazio si è dimostrata davvero in palla nel periodo post-nazionali, la Juve dal canto suo ha lanciato un chiaro messaggio sulla volontà di continuare a raccogliere punti. In sede di pronostico l’idea è di orientarsi sulla doppia chance X2, con quota più alta tra le tre. Il gruppo di Allegri rispetto all’undici di Sarri sembra più capace di gestire i momenti della gara.

Atalanta-Bologna, una sfida a viso aperto

L’Atalanta ha vinto le ultime due di campionato contro Empoli e Cremonese e dunque si è rifatta sotto in zona Champions. La squadra di Gasperini crede in questo obiettivo, anche De Roon lo ha detto a chiare lettere. Il Bologna sta giocando un ottimo calcio, risveglio forse tardivo per sperare in un piazzamento europeo. I felsinei possono dar fastidio alla Dea, per questa gara può essere quindi opportuno scegliere l’esito Goal.

Udinese-Bologna: match tra squadre tranquille

Dopo quattro risultati utili di fila l'Udinese è capitolata nell'ultimo turno contro il Bologna: 0-3 senza appello. La squadra di Sottil ora si trova nel limbo di metà classifica e da qui alla fine cercherà di accumulare più punti possibili. Il Monza dal canto suo è reduce dal ko con la Lazio, portando così a tre le gare consecutive senza vittorie in Serie A. La squadra brianzola naviga comunque a metà classifica e da qui a fine campionato potrà tranquillamente gestire la situazione.

Per questa ragione optiamo per una combo 1X+Multigol 1-4, con i friulani che spingeranno supportati dal pubblico di casa e col Monza non rinunciatario ma che potrebbe lasciare tanto spazio per le offensive bianconere.

