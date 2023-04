Ligue 1, il pronostico e le statistiche di Lione-Rennes

Il Lione non si ferma, batte il Psg per 1-0 e sale a quota 44 punti in classifica. Per Alexandre Lacazette e soci il successo ottenuto al " Parco dei Principi " ha fatto salire a quota 5 il numero di risultati utili consecutivi fatti registrare in campionato dalla squadra di Laurent Blanc , una serie inziata con il 3-1 inflitto all' Angers e proseguita con i tre pareggi centrati contro Lorient (0-0), Lille (3-3) e Nantes (1-1).

Il Rennes, prossimo avversario dell'Olympique, in trasferta è riuscito a conquistare i tre punti soltanto in 4 match su 14. I rossoneri nelle restanti 10 gare esterne hanno fatto registrare 5 pareggi e 5 sconfitte. Da segnalare che l'undici allenato da Bruno Genesio "ritarda" il Goal da 6 giornate consecutive, un esito che però il Rennes ha centrato in ben 11 trasferte.

Per le quote il Lione parte leggermente con i favori del pronostico. Il segno 1, esito che entrambe le compagini non hanno mai fatto registrare nelle precedenti 5 partite di Ligue 1, è proposto mediamente a 2.20 mentre la prudente opzione "Squadra 1 vince almeno un tempo: Si" vale 1.60.

Curiosità: con il Rennes in campo nelle ultime 5 giornate non è mai andata a segno la squadra di casa. In questo incontro l'opzione "Squadra 1 segna nei due tempi: Si" moltiplica la posta per 3.10.