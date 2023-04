Premier League, il pronostico e le statistiche di Leeds-Crystal Palace

La 30ª giornata di Premier League prevede il confronto tra il Leeds e il Crystal Palace . La sfida in programma all' Elland Road mette di fronte due squadre che si trovano attualmente fuori dalla zona retrocessione ma che non hanno di certo ancora raggiunto la salvezza matematica.

Il Leeds in casa ha conquistato 20 punti in 14 partite (5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte) mentre il Crystal Palace in trasferta è riuscito a centrare il successo soltanto in 2 occasioni (3 pareggi e 10 sconfitte nei restanti 13 match esterni).

Fiducia ai padroni di casa, scopri il pronostico

I "Peacocks" nelle precedenti 5 gare interne hanno perso soltanto contro il Manchester United, un breve ruolino di marcia che ha visto l'undici di Javi Garcia vincere entrambe le sfide salvezza disputate contro Nottingham (2-1) e Southampton (1-0). Il segno 1 è in lavagna a 2.10 mentre la "combo" 1X+Multigol 1-3 è proposta a circa 1.95.