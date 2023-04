Liga, quote e pronostico di Almeria-Valencia

Riflettori puntati sulla 28ª giornata del campionato spagnolo , allo stadio de los Juegos Mediterráneos l' Almeria si appresta a ricevere il Valencia . Il confronto tra le due compagini mette in palio tre punti pesanti in chiave salvezza , sia i padroni di casa che gli ospiti si trovano a quota 27 punti in classifica .

Valencia leggermente favorito ma...

Quote alla mano è il Valencia a partire con i favori del pronostico (il segno 2 è in lavagna a 2.40 contro il 2.90 del segno 1) ma se diamo uno sguardo ai numeri fatti registrare dalle due squadre in questa stagione si nota subito che l'Almeria in casa ha perso soltanto in 5 occasioni su 14 (7 vittorie e 2 pareggi nelle restanti due gare interne) e che i "Pipistrelli" in trasferta con soli 8 gol all'attivo sono riusciti a conquistare solamente 6 punti (1 successo e 3 pareggi) su 39 (9 sconfitte).

Al triplice fischio dell'arbitro non si possono trascurare né il Multigol Casa 1-2 (l'Almeria davanti al proprio pubblico viaggia a una media di 1,6 gol segnati a partita) a 1.58 né la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Under 3,5 proposta a 1.95.