Serie B, 32ª giornata: analisi e pronostico di Frosinone-Ascoli

Il Frosinone ha infilato la terza partita senza vincere in Serie B , mai era accaduto in precedenza. Il vantaggio dei laziali sul terzo posto (occupato dal Bari ) è di 10 punti, un margine ancora rassicurante. Fabio Grosso però non vorrà accontentarsi visto anche il calendario delle prossime giornate. Nel lunedì di Pasquetta , quindi, Mulattieri e compagni vanno a caccia della vittoria contro l’ Ascoli , reduce dal rocambolesco successo casalingo sul Brescia .

Frosinone-Ascoli, fai il tuo pronostico

Ipotesi 1 primo tempo, scopri la quota

Il pronostico sorride al Frosinone, una cui vittoria al 90’ è offerta a 1.62 dagli operatori di scommesse GoldBet e Better. L'offerta per la X è di 3.70, il 2 dell'Ascoli si gioca a 5.50. Uno sguardo alle valutazioni dei bookie Cplay e Begamestar, anche per loro l'1 vale 1.62 mentre l'offerta per il pareggio sale a 3.81 con il 2 marchigiano piazzato a 5.54.

L’1 primo tempo, che con i laziali in campo non si registra da 8 giornate consecutive, può rappresenrtare un'opportunità da cogliere. A quota 2.26 su Cplay, a 2.30 su Better.