Pisa-Cagliari, il pronostico: invitante la quota del Goal

Pisa e Cagliari fanno le prove dei playoff in un'importante sfida della 32ª giornata di Serie B . Si affrontano infatti la sesta e la quinta forza del torneo cadetto, due formazioni che in casa difficilmente si lasciano sorprendere. Al Pisa , nell'occasione, la chance di sfruttare il fattore campo .

Pisa-Cagliari, fai il tuo pronostico

Le scommesse sul primo tempo

Il Pisa ha le quote dalla sua parte, il Cagliari è in serie positiva (3 vittorie e 5 pareggi) e ha un Lapadula in stato di grazia. I toscani hanno alle spalle una striscia di 5 Under 2,5 di fila, esito che ha caratterizzato anche la partita del girone d'andata che si è chiusa sull'1-1.

Per le quote è il Pisa a partire favorito, l'1 si gioca mediamente a 2.45 mentre il pareggio e il 2 sardo triplicano la posta. Invitante la quota del Goal, intorno all'1.85. In alternativa occhio all'X primo tempo che le due squadre non fanno registrare rispettivamente da quattro e tre turni.