Pronostico Barcellona-Girona, aria di Over al Camp Nou

Barcellona-Girona, fai il tuo pronostico

Le statistiche e l'esito consigliato

Chi il No Goal (il Barcellona) e chi il Goal (il Girona). A ciascuno il suo esito preferito. Altro dato che fa notizia, al Camp Nou il Barcellona ha centrato l’Over 3,5 in due sole occasioni. Segno che quest'anno i blaugrana badano più al sodo che a concedere spettacolo. Stuani e compagni, invece, lontano dal Montilivi, hanno fatto registrare l'Over 3,5 cinque volte su tredici.

La sfida sulla carta dovrebbe regalare almeno tre reti, l'Over 2,5 si gioca a 1.55 contro il 2.30 previsto per l'Under 2,5. La tentazione Over 3,5 (quattro o più reti in partita) renderebbe circa 2.35 volte la posta.