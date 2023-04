Vicenza-Juve Next Gen, il pronostico della finale

Vincere la seconda Coppa Italia di Serie C in tre anni non sarebbe male. Per centrare l’obiettivo, la Juve Next Gen deve ribaltare la sconfitta per 2-1 incassata dal Vicenza all’ Allianz Stadium lo scorso 2 marzo. I biancorossi al Menti non potranno contare sugli squalificati Jimenez , autore del gol vittoria, e Ronaldo .

Vicenza-Juventus Next Gen, fai il tuo pronostico

Nei tre precedenti stagionali...

Ambiente caldissimo dunque nella tana dei veneti, reduci in campionato dal primo pareggio stagionale per 0-0 in casa della Pergolettese. Proprio il secondo clean sheet di fila (dopo il 2-0 al Trento) può essere letto come un segnale per una squadra che ha sempre segnato tanto ma che, col nuovo allenatore Thomassen, sta cercando anche compattezza ed equilibrio.

La Juve di Brambilla ha invece conquistato l’intera posta giovedì in casa del Sangiuliano City, 1-0 con gol in apertura di Cerri. Il modo migliore per ricaricarsi in vista dell’impresa, perchè quella serve, in casa di una squadra che ha due risultati su tre a disposizione per alzare la coppa.

Tutto è possibile in questi novanta minuti, del resto i bianconeri in questa loro cavalcata verso la finale hanno steso la FeralpiSalò con un pirotecnico 5-2 nei sedicesimi. Memorabile anche il doppio confronto col Foggia, deciso ai calci di rigore dopo un doppio, reciproco, 2-1. La perla del Vicenza? In semifinale con l’Entella, mandato al tappeto nei supplementari dopo il ko dell’andata per 1-0.

Partita che promette scintille, il computo stagionale degli scontri diretti è di due a uno per i veneti. Curiosità, in tutti e tre i match è uscito il Multigol 2-3. Un esito che, al pari del Goal, si può tenere in debita considerazione.