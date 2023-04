City-Bayern, pronostico e quote: bavaresi perfetti in Europa ma...

Dalle fatiche dei rispettivi campionati alla Champions League, per quella che si può considerare una finale anticipata. Al Manchester City dell’ex Guardiola il compito di frenare la corsa di un Bayern Monaco che ha fatto 8 su 8 in Champions mantenendo la porta imbattuta in 7 circostanze. Le ultime due, in occasione del doppio confronto col Psg nel turno precedente.