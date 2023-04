Liga Profesional, ecco il pronostico di Banfield-Defensa y Justicia

All'Estadio Florencio Sola di Buenos Aires è tutto pronto per dare il via alla sfida tra il Banfield e il Defensa y Justicia. La compagine biancoverde in casa è reduce dalla sconfitta subita per 2-0 contro la Platense ma nelle precedenti 4 gare interne era sempre riuscita a conquistare almeno un punto. Nel dettaglio il Banfield dopo aver pareggiato tre incontri consecutivi per 0-0 (contro Union Santa Fe, Gimnasia La Plata e Independiente) è riuscito a vincere per 1-0 con il Boca Juniors.