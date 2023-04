Champions League, ecco il pronostico e le quote di Milan-Napoli

L'andata dei quarti di finale di Champions League mette a confronto il Milan e il Napoli. Numeri alla mano non dovrebbe esserci partita ma l'ultimo precedente tra le due squadre ha di certo messo in discussione le sorti di questo match. Il 2 aprile scorso l'undici allenato da Pioli (quarto in campionato con 22 punti in meno del Napoli capolista) si è imposto al "Maradona" con un netto 4-0. La compagine partenopea prima di affrontare il "Diavolo" vantava la seconda miglior difesa interna della Serie A con soli 9 gol al passivo.