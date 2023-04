Juventus-Sporting Lisbona, il pronostico sorride ai bianconeri

Nell'andata dei quarti di Europa League la Juventus ospita lo Sporting Lisbona, soltanto 4° in campionato ma capace di eliminare l'Arsenal (una delle grandi favorite per la vittoria finale) ai rigori nel turno precedente. Per la Juve quindi l'asticella si alza, dopo Nantes e Friburgo i bianconeri affrontano i temibili lusitani di Amorim che hanno segnato sei reti in trasferta contro Midtjylland (0-4) e Arsenal (2-2).