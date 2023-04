Europa League, Manchester United-Siviglia: le quote sorridono agli inglesi

All' Old Trafford è tutto pronto per dare il via ai quarti di finale di Europa League . La vincente di Manchester United-Siviglia andrà a giocarsi le semifinali del torneo contro la vincente di Juventus-Sporting Lisbona .

I "Red Devils" al momento con 56 punti conquistati in 29 gare occupano il quarto posto della classifica di Premier League. La compagine allenata da Erik ten Hag nelle 15 partite interne di campionato ha fatto registrare 11 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta mentre in Europa davanti al proprio pubblico ha centrato il successo in 4 match su 5.

Gli inglesi nei due turni precedenti hanno superato a pieni voti l'esame di spagnolo, ai sedicesimi Barcellona eliminato con un complessivo 4-3 mentre agli ottavi il Betis non è riuscito ad opporsi agli attacchi del Manchester United (5-1 per i "Red Devils" al termine dei 180 minuti).

Siviglia, problemi in trasferta



In Europa il ruolino di marcia esterno del Siviglia parla in maniera molto chiara, gli andalusi nelle 5 trasferte disputate fin qui hanno raccolto soltanto due pareggi contro Copenhagen (0-0) e Dortmund (1-1) mentre nelle restanti 3 partite esterne hanno sempre perso sui campi di Manchester City (3-1), Psv (2-0) e Fenerbahce (1-0). Il segno 1 è in lavagna soltanto a 1.40 mentre la "combo" che lega il successo del Manchester United al Multigol 2-5 si gioca a circa 1.70.