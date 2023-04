Conference League, Lech-Fiorentina: ecco il pronostico

Conference League, il sogno europeo della Fiorentina continua sul campo del Lech Poznan. La "Viola" in Polonia ci arriva dopo aver eliminato prima il Braga (vittoria per 4-0 in Portogallo, successo per 3-2 a Firenze) e poi il Sivasspor (i toscani dopo aver chiuso sull'1-0 il match d'andata si sono imposti in Turchia con uno schiacciante 4-1).