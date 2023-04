Pronostico Cremonese-Empoli, le quote non si sbilanciano

Serie A si apre con il confronto tra la Sampdoria a Marassi per 3-2 mentre i toscani sono reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del Milan. La 30ª giornata disi apre con il confronto tra la Cremonese e l' Empoli . La squadra grigiorossa la scorsa settimana ha battuto laper 3-2 mentre i toscani sono reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del

La matematica ancora non condanna la Cremonese alla retrocessione, Dessers e soci a 9 gare dal termine distano però ben 10 punti dalla zona salvezza. La compagine allenata da Davide Ballardini quindi cercherà di concedere il bis contro un Empoli che in trasferta non vince dal 23 gennaio scorso, l'undici di Paolo Zanetti nelle successive cinque sfide esterne ha fatto registrare due pareggi (0-0 con il Milan e 1-1 con la Fiorentina) e tre sconfitte (2-0 con la Roma, 2-1 con il Monza e 2-1 con l'Atalanta).

La Cremonese ha bisogno di far punti

Per le quote il match si preannuncia molto equilibrato (l'1 vale 2.55 contro il 2.80 del segno 2) ma motivazioni alla mano è lecito dare un pizzico di fiducia in più ai padroni di casa. Da provare la "combo" 1X+Over 1,5 al novantesimo.