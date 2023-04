Serie B, 33ª giornata: il pronostico dell'anticipo Modena-Parma

Archiviato il turno disputato a Pasquetta la Serie B inaugura la 33ª giornata con il derby emiliano Modena-Parma . Partita dal pronostico a dir poco incerto, anche per le quote . Il Parma è di poco favorito a 2.45, l'1 del Modena si gioca a 2.90. Ecco alcune statistiche che possono rivelarsi preziose per la scelta dell'esito "giusto" in questa importante sfida playoff .

Modena-Parma, fai il tuo pronostico

Ecco una curiosità sulla somma gol finale

Per Modena e Parma la Pasquetta ha riservato gradite sorprese: doppia vittoria per 1-0 in trasferta contro, rispettivamente, Perugia e Cittadella. Ora serve continuità per l'obiettivo playoff: il Modena è a -4 dall'ottavo posto, il Parma ha 47 punti come il Cagliari e vincendo al Braglia andrebbe momentaneamente al 5° posto in classifica.

La mancanza di continuità è ciò che è mancato ai ducali, che mai in questo campionato hanno inanellato tre vittorie: è il momento giusto per farlo. Nel girone di ritorno, tuttavia, il Modena ha perso solo uno dei sei incontri casalinghi disputati: 0-1 con l'Ascoli.

Alla luce dei dati sopra riportati non è semplice individuare chi si aggiudicherà l'incontro. Statistica in evidenza: la somma gol finale 3 non è mai uscita nelle 15 partite interne del Modena e nelle 16 trasferte del Parma. E con 3 reti esatte si è chiusa la sfida del girone d'andata, vinta 2-1 dal Modena.

Il pronostico di Modena-Parma è Multigol 2-3 a quota 1.96. La somma gol 3, invece, rende circa 4.50 volte la posta.