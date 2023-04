Serie B, il pronostico di Spal-Brescia: sabato di "Passione" al Mazza

Se il campionato finisse oggi sarebbero retrocesse ma ci sono ancora sei giornate da disputare: speranze salvezza ancora intatte per Spal e Brescia, di fronte sabato al Mazza di Ferrara (ore 14) nell'ambito della 33ª giornata di Serie B. Gli estensi hanno alle spalle la vittoria per 3-1 contro il Benevento, altra rivale nella bagarre per non retrocedere. Successo vitale anche per le Rondinelle, tornate a festeggiare i tre punti (1-0 alla Ternana) dopo ben 17 turni di digiuno.