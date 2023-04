Scommesse Serie A, ecco il pronostico di Torino-Salernitana

Il Torino dopo aver perso per 1-0 contro la Roma dovrà fare attenzione a non sottovalutare una Salernitana reduce da ben 5 pareggi consecutivi. La classifica della Serie A al momento vede la compagine allenata da Ivan Juric posizionata all'11° posto con 38 punti mentre l'undici campano vanta soltanto 7 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

Con Sanabria e compagni impegnati tra le mura amiche è raro assistere a un match ricco di gol, i granata infatti davanti al proprio pubblico hanno fatto registrare l'Under 2,5 in 11 gare su 14 (11 le reti realizzate, 13 le subite).

Entrambe le squadre possono andare a segno

Per le quote è il Torino (5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte in casa) a partire con i favori del pronostico (il segno 1 vale circa 1.75 mentre la doppia chance X2 è proposta mediamente a 2.05) ma la voglia di raggiungere il prima possibile la salvezza matematica potrebbe spingere la formazione ospite a trovare la via del gol in almeno un'occasione. Allo stadio Olimpico di Torino il Multigol Ospite 1-2 paga 1.77 mentre la "combo" che lega la doppia chance 1X al Goal moltiplica la posta per circa 2.10.