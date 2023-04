Scommesse Serie A, quote e pronostico di Fiorentina-Atalanta

Fiorentina-Atalanta, fai il tuo pronostico

Statistiche e quote del match

Dal Braga al Lech: per la Fiorentina sono due mesi di imbattibilità, con ben 11 vittorie e 2 pareggi. In questo ciclo di gare solo il Braga è riuscito a segnare più di un gol ai toscani (vittoriosi per 3-2), nel retour match di un doppio confronto già indirizzato dalla Fiorentina in terra portoghese.

Da segnalare che in 9 delle 15 partite interne finora giocate in campionato, Cabral e compagni hanno fatto registrare l’esito Multigol 2-3 (minimo due, massimo tre reti complessive). Dello 0-0 invece si sono perse le tracce addirittura dalla terza di campionato, quando la Fiorentina pareggiò a reti bianche contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Per quanto riguarda l’Atalanta, i dati del girone di ritorno raccontano di un “4-5-1”: rispettivamente, vittorie-sconfitte-pareggio. Dunque un andamento a singhiozzo pur con 8 successi conquistati in 15 trasferte. La Fiorentina di Italiano deve tenere alta la guardia.

Contrariamente ai loro standard, i ragazzi di Gasperini lontano dal Gewiss hanno messo in cascina soprattutto No Gol e Under 2,5, centrati 9 volte contro i 6 Over e Gol. Nell’occasione però almeno una rete per parte sembra poterci stare.

La cavalcata della Fiorentina, quote alla mano, può continuare. Il segno 1 vale intorno al 2.40, il colpo bergamasco si gioca a 2.90 mentre la X oscilla tra 3.35 e 3.55. Anche i bookie vedono almeno una rete per parte, la quota del Goal è pari a 1.65 volte la posta.

Due gli esiti alternativi da provare. Il risultato esatto multiplo: 1-1/2-1/1-2/2-2 a quota 2.60 e “Squadra 1 o Squadra 2 segna esattamente 2 reti” a 2.10.