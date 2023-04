Eredivisie, il pronostico di Go Ahead-Waalwijk

Go Ahead e Waalwijk recuperano il match della venticinquesima giornata di Eredivisie. Un bonus da sfruttare per due squadre che puntano - rispettivamente - alla salvezza e ai preliminari di Conference League .

Go Ahead-Waalwijk, fai il tuo pronostico

Go Ahead reduce da tre clean sheet in casa

Facendo punti il Waalwijk si isolerebbe all'ottavo posto, attualmente condiviso con l'Heerenveen. In trasferta il ruolino di marcia non è trascendentale: 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte ma la classifica è più che accettabile. La squadra ha fin qui centrato 18 volte su 28 l'Over 2,5.

Il Go Ahead ha cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto (zona playout) e la prospettiva di andare a +8 ingolosisce le Eagles, che nelle ultime tre gare interne hanno ottenuto ben 7 punti senza mai subire gol. E, avendo incrociato anche l'Ajax (0-0), è un ottimo risultato.

Le quote non a caso sorridono ai padroni di casa, il segno 1 raddoppia la posta. Da segnalare che nel 2023 il risultato esatto 1-1 è sparito dai radar delle due formazioni. Potrebbe essere opportuno coprirsi con una combo, del tipo 1X più Over 1,5.