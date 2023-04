Pronostico Siviglia-Manchester Utd, inglesi favoriti (per le quote)

Per il Manchester United più che Europa League è Europa Liga. Dopo aver trovato nei gironi la Real Sociedad (battuta 1-0 in trasferta), gli uomini di ten Hag hanno eliminato Barcellona e Betis e adesso sono alle prese con il Siviglia . Nell'andata dei quarti di finale , all'Old Trafford, un 2-2 con tanti rimpianti per gli inglesi che si sono fatti due gol da soli. Qualificazione da decidere al Sanchez Pizjuan in un match che si preannuncia combattuto.

Siviglia-Manchester United, fai il tuo pronostico

Man Utd, così in trasferta con le spagnole

Le trasferte stagionali con le spagnole hanno fatto registrare un 2-2 con il Barcellona e un successo per 1-0 in Andalusia col Betis oltre al sopra citato blitz a San Sebastian. Bottino niente male per un Man United che per i bookie parte favorito in casa del Siviglia. Su Cplay e Begamestar il 2 vale 2.09, l'1 paga 3.48 e il pareggio 3.58. Su Better e GoldBet il segno 2 vale doppio, la X paga 3.60 mentre l'1 è in lavagna a 3.55.

Il Siviglia in 8 delle 9 partite giocate in casa nel 2023 ha segnato almeno due reti, difficile immaginare un Man Utd a secco di gol al Sanchez Pizjuan, al netto delle assenze pesanti nelle fila degli inglesi. L'opzione Goal è a 1.64 su Cplay, con il No Goal a 2.12. Su Better un match con almeno una rete per parte è dato a 1.70, il No Goal raddoppia la posta.