Liga, Barcellona-Atletico Madrid: può starci il Goal

Il programma della 30ª giornata di Liga mette a confronto il Barcellona e l' Atletico Madrid , due squadre posizionate nella parte alta della classifica della Liga . Al momento al comando ci sono i blaugrana con 73 punti conquistati in 29 partite mentre i " Colchoneros " sono terzi a quota 60.

In questa stagione Robert Lewandowski e compagni non hanno ancora mai perso al "Camp Nou", il ruolino di marcia interno del Barça recita 11 vittorie e 3 pareggi con ben 27 gol all'attivo e soltanto 2 al passivo.

Anche l'Atletico Madrid in trasferta tende a subire veramente poche reti, sono soltanto 9 infatti le reti incassate fuori casa dai ragazzi allenati da Simeone.

Fai ora i tuoi pronostici!

Blaugrana favoriti ma... scopri il pronostico

La partita si preannuncia molto equilibrata nonostante le quote pendano leggermente dalla parte del Barcellona. Il segno 1 si gioca a 1.98 contro il 3.90 del segno 2. Da notare che ben 7 degli ultimi 10 precedenti di campionato andati in scena al "Camp Nou" sono terminati con almeno una rete per parte, il Goal al termine del secondo tempo di gioco è proposto mediamente a 1.90.