Scommesse Serie A, Milan-Lecce: le quote sorridono ai rossoneri

Il Milan dopo aver conquistato in settimana il pass valido per le semifinali di Champions League si appresta a giocare in campionato contro un Lecce che è riuscito a totalizzare soltanto un punto nelle ultime 7 giornate. La squadra allenato da Stefano Pioli al " Meazza " con 28 reti realizzate e soltanto 8 subite ha fatto registrare la bellezza di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Fai ora i tuoi pronostici!

A Lecce il match terminò con 4 reti

Il "Diavolo" avendo tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la retroguardia salentina parte senza dubbio con i favori del pronostico. Il segno 1 è proposto a circa 1.50 mentre la doppia chance X2 vale mediamente 2.55. Nel girone d'andata il confronto tra le due compagini andato in scena al "Via del Mare" è terminato con ben 4 reti al 90' (2-2). La possibilità che i rossoneri in casa tornino a centrare l'Over 2,5 dopo 6 Under 2,5 consecutivi (Champions compresa) è in lavagna a 1.95.