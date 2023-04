Juventus-Napoli, ecco il pronostico e le statistiche del match

L a sfida mette a confronto la squadra con il miglior rendimento interno del campionato (i bianconeri in casa hanno fatto registrare 11 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta) e quella che ha raccolto più punti in trasferta (i partenopei lontano dai lidi amici hanno totalizzato ben 40 punti frutto di 13 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Per lela partita si preannuncia molto equilibrata. Il successo die compagni è in lavagna a circa 2.90 mentre il "" è proposto mediamente a 2.65. Osservando il ruolino di marcia dei bianconeri si nota subito che la Juventus in campionato non pareggia da ben 11 incontri consecutivi, ilal termine della sfida con il Napoli moltiplica la posta per 3.05. Da notare poi che entrambe le compagini, rispettivamente in casa e in trasferta, hanno terminato ben 10 gare con un minimo di 2 e un massimo di 4 reti al novantesimo. In questo match ilpaga circa 1.50.