Pronostico Atalanta-Roma, quattro No Goal di fila per Mourinho

Sette giorni dopo l' Atalanta è di nuovo protagonista del Monday night di Serie A . A Bergamo la squadra di Gasperini , dopo aver pareggiato 1-1 a Firenze, riceve la Roma di Mourinho che in campionato non divide la posta da otto giornate consecutive. I bergamaschi con un successo si porterebbero a -4 dai giallorossi , rilanciandosi in ottica Champions . Dal canto loro Pellegrini e compagni cercano la quarta vittoria consecutiva in Serie A : contro Samp, Toro e Udinese la porta di Rui Patricio è anche rimasta imbattuta.

Atalanta-Roma, fai il tuo pronostico

Il consiglio è una "doppia possibilità"

All'andata una Roma arrembante ma imprecisa si arrese all'unico tiro in porta effettuato dall'Atalanta, quello del match winner Scalvini. I precedenti della Roma a Bergamo? Sempre memorabili nel bene o nel male. L'ingrediente ricorrente nelle ultime 4 partite interne della Dea contro la Roma è stato lo spettacolo, con Goal e Over 2,5 sempre presenti. L'attualità però va in un'altra direzione. La Roma in 30 partite ha centrato No Goal e Under 2,5 in 18 occasioni e anche l'Atalanta ha più Under (17) che Over (13) negli archivi.

Curiosità, ancora nessuno 0-0 per la Roma che però è andata al riposo a reti bianche in sette occasioni contro le otto dell'Atalanta.

Dalle statistiche alle quote. Gli operatori vedono favorita l'Atalanta con l'1 a 2.30 su Cplay e Begamestar, il pareggio a 3.25 e il 2 giallorosso a 3.14. Per Better e GoldBet l'offerta per il segno 1 è di 2.30, la X vale 3.30 e la Roma che sbanca Bergamo è a 3.20.

L'esito che sembra mettere d'accordo i concessionari è l'Under 2,5, con quote che oscillano tra 1.65 e 1.70. Più incertezza sul versante Goal/No Goal, il valore attribuito a ciascuno dei due esiti è mediamente 1.85.

Da ricordare che l'Atalanta in casa ha perso contro Lecce e Bologna, la Roma deve fare i conti con le fatiche di Europa League. Può essere quindi opportuno orientare il pronostico verso una doppia possibilità (o esito Multichance). La "X o Goal" si può trovare a 1.58: un valido compromesso dalla quota tutto sommato adeguata.