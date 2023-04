Betis-Real Sociedad, il pronostico dello "spareggio Champions"

Al Benito Villamarin di Siviglia è " spareggio Champions " tra Betis e Real Sociedad , rispettivamente quinta e quarta nella classifica della Liga spagnola con i baschi avanti di sei punti. Non è un momento particolarmente brillante per entrambe, il Betis ha perso tre delle ultime quattro sfide pagando a caro prezzo disattenzioni difensive e un eccessivo nervosismo. La Real Sociedad ha ottenuto un solo punto nelle ultime quattro trasferte, nel turno precedente ha ritrovato l' Over 2,5 (2-1 in rimonta al Rayo) dopo 8 Under 2,5 consecutivi.

I consigli per le scommesse

Partita che si preannuncia equilibrata e combattuta tra due formazioni che hanno segnato 39 reti a testa, la Real ha subìto 4 reti in meno rispetto al Betis (29 vs 33), squadra come detto talentuosa ma altalenante, appena castigata dall'Osasuna (3-2 a Pamplona).

Gli andalusi devono far punti anche per evitare di essere scavalcati da Villarreal e Athletic Bilbao e la storia recente sorride ai biancoverdi, che negli ultimi quattro precedenti contro i baschi non hanno subìto neanche un gol.

Per le quote avanti gli ospiti a 2.33, il pareggio vale 3.30 mentre l'1 è offerto a 3.15. Un esito da tenere d'occhio è il Multichance X primo tempo o X finale a quota 1.50. A 1.97 il Multigol 2-3, tenendo presente che la Real Sociedad gradisce la somma gol 2...