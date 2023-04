Scommesse Liga, il pronostico e le statistiche di Rayo-Barcellona

Il Barcellona dopo aver pareggiato per 0-0 contro Girona e Getafe è tornato a vincere grazie a una rete siglata da Ferran Torres contro l' Atletico Madrid (1-0). I blaugrana ora si apprestano a giocare in trasferta sul campo di un Rayo che nelle precedenti 10 giornate di Liga è riuscito a conquistare i tre punti soltanto contro l' Osasuna .

Fai ora i tuoi pronostici!

Blaugrana favoriti al novantesimo, scopri il pronostico

La compagine allenata da Xavi sta dominando il campionato, il Barcellona è primo con 76 punti e non ha ancora mai perso al "Camp Nou". Robert Lewandowski e soci fuori casa invece hanno commesso soltanto due passi falsi, a Madrid contro il Real (3-1) e sul campo dell'Almeria (1-0). L'undici blaugrana nelle restanti 13 trasferte ha fatto registrare la bellezza di 12 successi (in 6 di questi è anche uscito il Parziale/Finale 2/2) e 1 pareggio.

Il Barcellona ha centrato l'Under 2,5 in 4 delle ultime 5 gare esterne, la possibilità che questo incontro termini con al massimo due reti si gioca a 1.73 mentre l'esito opposto paga doppio. Il "2" al 90' paga mediamente 1.75 mentre la "combo" Under 1,5 Casa+Over 1,5 Ospite è offerta a 2.35.