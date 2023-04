Premier League, Everton-Newcastle: pronostico 1X2 finale

Turno infrasettimanale di Premier League , giovedì sera alle 20.45 si gioca Everton-Newcastle . Salvezza vs Champions , i punti in palio pesano eccome. In classifica i Magpies sono avanti di 31 lunghezze rispetto ai Toffees (peggior attacco del campionato) e partono favoriti al Goodison Park di Liverpool.

Everton-Newcastle, fai il tuo pronostico

Newcastle favorito, ecco quanto paga il segno 2

Sempre in apnea l'Everton, reduce dal sofferto 0-0 in casa del Crystal Palace di Hodgson. Il Newcastle è stato costante per tutta la stagione, rari i passaggi a vuoto e tra questi lo 0-3 in casa dell'Aston Villa a metà aprile. Un ko riscattato alla grande: 6-1 al Tottenham!

Da segnalare che solo una volta in questo campionato, contro il Crystal Palace, l'Everton ha segnato più di una rete nel suo stadio. Il Newcastle ha vinto 7 volte su 16 fuori casa e in queste occasioni ha sempre messo a segno almeno due gol.

Limitatamente all'1X2 finale il pronostico è orientato inevitabilmente verso il segno 2, offerto a 1.77. La curiosità è che il Newcastle ha centrato la somma gol 4 una sola volta in 31 partite.