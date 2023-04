Pronostici Serie A, le quote e le statistiche di Lecce-Udinese

La 32ª giornata di Serie A si apre al " Via del Mare " con il confronto tra il Lecce e l' Udinese . I giallorossi dopo aver perso per 2-0 al " Meazza " contro il Milan (i salentini hanno perso 7 delle ultime 8 gare del torneo) conservano soltanto due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La compagine friulana invece con il 3-0 inflitto alla Cremonese è salita a quota 42 punti in classifica. I bianconeri nelle ultime 10 giornate di campionato hanno fatto registrare 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Curioso notare come l'Udinese abbia terminato ben 8 degli ultimi 10 incontri disputati in campionato con un minimo di 3 e un massimo di 4 reti. In questa sfida il Multigol 3-4 è in lavagna a 2.85 mentre il più semplice Multigol 2-4 vale mediamente 1.60.