Pronostico Osasuna-Real Sociedad, un esito è a dir poco intrigante

Archiviato il turno infrasettimanale la Liga manda in onda a distanza ravvicinata la 32ª giornata. Il weekend scatta a Pamplona, l' Osasuna ottavo in classifica ospita la Real Sociedad , saldamente al quarto posto che vale un piazzamento nella prossima Champions .

Osasuna, un solo pareggio in casa

Solo due punti nelle ultime cinque trasferte per i baschi di Alguacil, reduci dal pari a reti bianche in casa del Betis. L'Osasuna è in ripresa (tre vittorie nelle ultime quattro) ed è squadra che in casa non conosce mezze misure: otto vittorie, un solo pareggio e sei sconfitte.

Dopo tre Over 2,5 di fila in casa ci sta un ritorno all'Under 2,5 da parte dell'Osasuna. La quota prevista è pari a 1.50, la vera tentazione è il pareggio che paga circa 3.10 volte la posta.