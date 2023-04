Scommesse Serie A, ecco le statistiche di Roma-Milan

La sfida tra le due squadre che al momento occupano, appaiate, il quarto posto nella classifica della serie A è di fondamentale importanza per entrambe visto che, a prescindere da come andrà a finire l’attuale cammino in Europa di Roma e Milan (i giallorossi devono giocarsi la semifinale di Europa League , i rossoneri la semifinale di Champions League ), c’è da assicurarsi un posto nella più prestigiosa competizione continentale del prossimo anno. Un obiettivo che, a questo punto, sia la squadra di Mourinho che quella di Pioli non vogliono mancare. Inutile insistere, allora, sull’importanza dei punti in palio e passare ad evidenziare come l’incertezza totale che regna sull’esito di questo match coinvolge anche le quote che sono in pressoché totale equilibrio con l’ 1 e il “ 2 ” che regalano praticamente lo stesso premio e il pareggio che vale poco più degli altri due esiti.

Le statistiche delle due squadre in campo

Per fornire qualche spunto più utile (che ognuno potrà poi sfruttare come meglio crede) ecco allora un veloce riepilogo dei numeri delle due squadre relativi agli esiti collezionati in 31 partite di campionato. Anche qui nessun dato in comune con la Roma che ha finora messo insieme 18 Under 2,5 (contro 13 Over 2,5) mentre il Milan ha fatto esattamente il contrario (18 Over 2,5 contro 13 Under 2,5). Stessa situazione se si guarda ai “Goal” e NoGoal”: per i giallorossi sono 13 dei primi e 18 dei secondi mentre i rossoneri fanno contare 19 dei primi contro i 12 dei secondi. Infine un cenno alla “Somma Gol Finale” dove, però, pure non c’è accordo. Pellegrini e compagni hanno fin qui privilegiato la “Somma Gol finale 1” (vista in 11 occasioni, di cui 7 in casa) mentre Leao e soci la “Somma Gol finale 3” (registrata in 8 partite, di cui 5 in trasferta). L’unica situazione che accomuna le due squadre riguarda il capovolgimento del risultato tra il primo e il secondo tempo: sia Roma che Milan in campionato non hanno mai chiuso in vantaggio o svantaggio il primo tempo perdendo o vincendo poi la partita (niente accoppiata “Parziale/Finale 1/2 o 2/1” per entrambe).