Liga, 32ª giornata: il pronostico di Barcellona-Betis

Archiviato il ko in casa del Rayo Vallecano (1-2) il Barcellona si appresta a voltare pagina contro il Betis , in corsa per un posto in Europa. Al Camp Nou la squadra di Xavi ha subìto solo due gol, uno dal Real e l’altro dall’ Espanyol . La squadra di Manuel Pellegrini nelle ultime due trasferte ha perso 0-1 contro l’ Atletico e 2-3 sul campo dell’ Osasuna .

Barcellona-Betis, fai il tuo pronostico

Cosa dicono le quote

Da segnalare che gli andalusi in trasferta non hanno mai collezionato la somma gol 4. Al Camp Nou l’Under 3,5 si è visto in 13 delle 15 partite disputate dal Barça. Restando sul numero di reti totali di Barcellona-Betis l’Over 2,5, per le quote, è più probabile dell’Under ed è offerto a 1.63. Intrigante il Multigol 3-5 proposto a 1.80.