Pronostico Real Madrid-Almeria: quota popolare per il segno 1

Real Madrid-Almeria, fai il tuo pronostico

Almeria, sette Goal di fila

La squadra di Ancelotti riceve l’Almeria, compagine che sta lottando per salvarsi ed è reduce dal prezioso successo per 2-1 nello scontro diretto col Getafe. Ospiti reduci da 7 Goal di fila e Over 2,5 sempre presente nelle ultime cinque di campionato.

Questo Real ha la Champions come obiettivo principale ma non può permettersi un’altra figuraccia, specie davanti all’esigente platea del Bernabeu. Quota popolare per il segno 1, in lavagna a 1.15. L’ottavo Goal di fila dell’Almeria vale doppio.