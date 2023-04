Roma-Milan è sfida Champions: analisi e pronostico di Pengwin

Oggi pomeriggio allo stadio Olimpico va in scena la sfida tra la Roma e il Milan con entrambe le squadre alla ricerca dei 3 punti per allungare in zona Champions.

ROMA: DIMENTICARE BERGAMO

I giallorossi la scorsa settimana hanno perso per 3-1 sul campo dell’Atalanta, un risultato che ha permesso ai rossoneri di raggiungere i capitolini a quota 56 punti in classifica. Josè Mourinho in questo match dovrà fare a meno di diversi giocatori molto importanti: Smalling, Llorente e Karsdorp saranno out nel pacchetto difensivo, così come Wijnaldum in mediana. Il dubbio rimane Dybala, che si è visto in difficoltà nell’ultima gara contro la Dea: la Joya comunque dovrebbe almeno essere convocato.

MILAN: VIETATO SBAGLIARE

Il Milan dopo aver strappato il pass per le semifinali di Champions League ha vinto e convinto anche in campionato contro il Lecce non soffrendo quasi mai e rilanciandosi così dopo aver sempre pareggiato nei precedenti due incontri del torneo. La squadra di Pioli per mantenere almeno la quarta posizione in classifica farà di tutto per non deludere i propri tifosi in questo incontro.

Giroud è tornato in gruppo dopo aver saltato l’ultima sfida e si prepara per una maglia da titolare. Bennacer dovrebbe essere confermato sulla trequarti, con Brahim e Leao larghi.

MILAN PIÙ ABITUATO A QUESTE GARE

I rossoneri dopo aver rallentato la propria corsa in campionato anche a causa del doppio impegno europeo disputato contro il Napoli sembrano essere tornati ad alti livelli e sanno dell’importanza di questa gara. La Roma invece si presenta all’Olimpico con tante defezioni e con qualche incertezza in più.

Detto ciò sembra lecito dunque provare la doppia chance X2 al 90’.

INTER-LAZIO, ALTRO INCROCIO MILANO-ROMA

Domenica alle ore 12:30 al "Meazza" si gioca Inter-Lazio, altra sfida che mette in palio punti importanti in chiave Champions League. L'Inter arriva all'appuntamento con i biancocelesti dopo aver battuto prima l'Empoli al "Castellani" per 3-0 e poi la Juventus in Coppa Italia per 1-0, la vittoria con i bianconeri ha permesso ai nerazzurri di raggiungere la finale del torneo.

Simone Inzaghi in avanti dovrebbe confermare la coppia Lukaku-Lautaro Martinez. La Lazio con la sconfitta rimediata in casa contro il Torino ha interrotto una lunga striscia di risultati positivi, il club allenato da Maurizio Sarri ora dovrà subito rimettersi in carreggiata se non vorrà rischiare di perdere il notevole vantaggio acquisito sulle inseguitrici. Difficile però ipotizzare la quarta sconfitta interna consecutiva da parte dei nerazzurri, può starci la "combo" 1X più Multigol 1-4.

NAPOLI-SALERNITANA: TUTTO PRONTO PER LA FESTA

Ufficialmente rinviata a domenica pomeriggio dalla Lega, la gara tra Napoli e Salernitana potrebbe consegnare ai partenopei ufficialmente lo scudetto.

Dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Milan gli azzurri hanno ripreso immediatamente a macinare in campionato, andando a Torino e battendo la Juve di misura grazie alla rete nel finale di Raspadori. Con il solo campionato rimasto, Spalletti dovrebbe far giocare l'undici ideale.

La Salernitana sta vivendo un discreto momento dal punto di vista dei risultati, la compagine allenata da Paulo Sousa non perde infatti da ben 8 giornate di campionato (2 vittorie e 6 pareggi). La zona retrocessione però dista soltanto 7 punti, un fattore determinante che non permette ancora alla squadra granata di stare tranquilla. In questo incontro dopo aver trascinato il Napoli per tutta la stagione si può provare l'opzione "Victor Osimhen marcatore".

